Захарова: требования Лондона декларировать связанную с РФ деятельность безумны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала требования Лондона декларировать связанную с Россией деятельность безумными и указала на интеллектуальную ущербность властей Великобритании. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Не могу не задать ряд уточняющих и наводящих вопросов к британской стороне. Все они касаются ее непосредственных подданных и внутренних дел, ведь новые правила — поистине безумны», — заявила она.

По ее словам, «интеллектуальная ущербность, поразившая правящий класс Туманного Альбиона», достигла своего апогея, поэтому «наследники великих представителей Британии» теперь копошатся в грязи.

Ранее заместитель главы британского министерства внутренних дел (МВД) Дэн Джарвис сообщил, что все лица, действующие в королевстве от имени российского государства, должны будут регистрироваться в перечне агентов иностранного влияния. По его словам, правительство намерено обязать регистрироваться в специальном списке всех лиц, связанных с Россией.