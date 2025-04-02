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18:47, 2 апреля 2025Мир

Захарова указала на интеллектуальную ущербность властей Великобритании

Захарова: требования Лондона декларировать связанную с РФ деятельность безумны
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала требования Лондона декларировать связанную с Россией деятельность безумными и указала на интеллектуальную ущербность властей Великобритании. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Не могу не задать ряд уточняющих и наводящих вопросов к британской стороне. Все они касаются ее непосредственных подданных и внутренних дел, ведь новые правила — поистине безумны», — заявила она.

По ее словам, «интеллектуальная ущербность, поразившая правящий класс Туманного Альбиона», достигла своего апогея, поэтому «наследники великих представителей Британии» теперь копошатся в грязи.

Ранее заместитель главы британского министерства внутренних дел (МВД) Дэн Джарвис сообщил, что все лица, действующие в королевстве от имени российского государства, должны будут регистрироваться в перечне агентов иностранного влияния. По его словам, правительство намерено обязать регистрироваться в специальном списке всех лиц, связанных с Россией.

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