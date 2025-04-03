Бывший генсек НАТО сравнил решения Трампа с действиями перед мировой войной

Экс-генсек НАТО Столтенберг сравнил решения Трампа с действиями в Интербеллум

Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин стало самым крупным регрессом для мировой торговли со времен Интербеллума — периода между Первой и Второй мировыми войнами. Об этом заявил глава минфина Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Это самый серьезный регресс для открытой и свободной мировой торговли, который мы видели со времен межвоенного периода», — сравнил Столтенберг решения американской администрации с действиями в Интербеллум, добавив, что мир входит в новую эпоху.

Ранее стало известно, что новые масштабные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 185 стран, в наибольшей степени ударят по беднейшим государствам мира. Беднейшие страны в основном расположены в Азиатско-Тихоокеанском и Африканском регионах.

Речь идет, в частности, о Камбодже, Бангладеш, Лаосе, Лесото и Мьянме. В отношении товаров из первой страны власти США ввели импортные пошлины в размере 49 процентов от их таможенной стоимости, из второй — в размере 37 процентов, из третьей — в 48 процентов, из четвертой — в 50 процентов, а из пятой — в 45 процентов.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение Трампа о введении пошлин наносит удар по мировому порядку торговли и является в корне неверным. Он назвал нынешнюю торговую систему американским достижением, создавшим процветание во всем мире.