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13:21, 3 апреля 2025Экономика

Названы главные проигравшие в развязанной США мировой торговой войне

Bloomberg: Пошлины Трампа в наибольшей степени ударят по беднейшим странам
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Новые масштабные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 185 стран, в наибольшей степени ударят по беднейшим государствам мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Беднейшие страны в основном расположены в Азиатско-Тихоокеанском и Африканском регионах. Речь идет, в частности, о Камбодже, Бангладеш, Лаосе, Лесото и Мьянме. В отношении товаров из первой страны власти США ввели импортные пошлины в размере 49 процентов от их таможенной стоимости, из второй — в размере 37 процентов, из третьей — в 48 процентов, из четвертой — в 50 процентов, а из пятой — в 45 процентов.

Ситуация усугубляется тем, что некоторым из вышеперечисленных стран администрация Трампа перестала оказывать необходимую финансовую помощь. Негативные последствия такого шага сейчас ощущаются, например, в Мьянме, которая недавно столкнулась с серией мощных землетрясений. Подобное развитие событий глава отдела торговой политики организации The Hinrich Foundation Дебора Элмс назвала катастрофой. «С тарифами, выросшими почти на 50 процентов за одну ночь, будет невозможно справиться», — резюмировала она.

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В начале апреля Трамп объявил режим ЧП в США из-за растущего торгового дисбаланса. Подобная динамика, отметил глава Белого дома, угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. На этом фоне он повысил импортные пошлины в отношении продукции из 185 стран. Базовый тариф составит 10 процентов. Ставки на продукцию из Китая, который Вашингтон считает своим главным геополитическим и экономическим соперником, повысили до 34 процентов. Главным условием для пересмотра торговой политики Трамп назвал перенос части иностранного производства на территорию США. В этом случае он пообещал рассмотреть вопрос смягчения таможенных тарифов.

Ранее глава Федерального объединения германской внешней и оптовой торговли (BGA) Дирк Яндура обвинил Трампа в совершении прямой атаки на мировую торговую систему. Резкое повышение импортных пошлин властями США, по его мнению, может привести к риску начала глобального экономического противостояния. Одними из главных проигравших при таком раскладе Яндура назвал европейские страны. На этом фоне он призвал власти Евросоюза (ЕС) ускорить процесс заключения соглашений о свободной торговле с третьими государствами или объединениями. Это позволит ЕС ослабить экономическую зависимость от США.

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