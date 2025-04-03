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17:23, 3 апреля 2025Бывший СССР

ЕС обсудил с Казахстаном месторождения редкоземельных металлов

Фон дер Ляйен обсудила с Токаевым месторождения редкоземельных металлов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На саммите «Центральная Азия — Европейский союз» президент Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили месторождения редкоземельных металлов. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Казахстан в своем Telegram-канале.

«Урсула фон дер Ляйен поздравила Касым-Жомарта Токаева с открытием крупного месторождения редкоземельных металлов в Казахстане», — говорится в сообщении.

Токаев, в свою очередь, подчеркнул значимость Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС. Также он обозначил четыре приоритетных направления для углубления сотрудничества.

Ранее Токаев встретился с комиссаром ЕС по международному сотрудничеству Йозефом Сикелой. Также глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудил соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

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