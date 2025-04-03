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19:24, 3 апреля 2025Мир

Главком НАТО в Европе назвал преимущества России

Главком НАТО Каволи: У России есть преимущества в географии и боевой готовности
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия продолжает восстанавливать свои неядерные силы, у нее более высокий уровень боевой готовности и выгодное географическое положение. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи, передает ТАСС.

«Россия продолжает восстанавливать свои неядерные силы и обладает преимуществами в географии (...) и боевой готовности», — отметил он.

Генерал добавил, что Россия может быстро нарастить численность войск на своих границах, чтобы противостоять силам НАТО в случае гипотетического конфликта. В связи с этим, по его словам, НАТО и Европейское командование США «должны быть готовы к тому, чтобы снизить способность России быстро наращивать численно превосходящие сухопутные силы».

Ранее Каволи высказал опасения по поводу развития военного сотрудничества между Россией и Китаем. Он отметил, что страны активно наращивают обмен военными технологиями, что представляет угрозу для Соединенных Штатов.

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