Главком НАТО в Европе назвал преимущества России

Главком НАТО Каволи: У России есть преимущества в географии и боевой готовности

Россия продолжает восстанавливать свои неядерные силы, у нее более высокий уровень боевой готовности и выгодное географическое положение. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи, передает ТАСС.

«Россия продолжает восстанавливать свои неядерные силы и обладает преимуществами в географии (...) и боевой готовности», — отметил он.

Генерал добавил, что Россия может быстро нарастить численность войск на своих границах, чтобы противостоять силам НАТО в случае гипотетического конфликта. В связи с этим, по его словам, НАТО и Европейское командование США «должны быть готовы к тому, чтобы снизить способность России быстро наращивать численно превосходящие сухопутные силы».

Ранее Каволи высказал опасения по поводу развития военного сотрудничества между Россией и Китаем. Он отметил, что страны активно наращивают обмен военными технологиями, что представляет угрозу для Соединенных Штатов.