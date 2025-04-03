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19:11, 3 апреля 2025Мир

В Пентагоне выразили обеспокоенность ростом военного сотрудничества России и Китая

Каволи: Россия и Китай наращивают обмен военными технологиями
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Mohsen Ataei / Fars news agency / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи высказал опасения по поводу развития военного сотрудничества между Россией и Китаем. Его слова передает ТАСС.

«Углубление стратегического партнерства России с нашими противниками еще больше усложняет обстановку в сфере глобальной безопасности и создает угрозу для США», — отмечается в его выступлении в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил (ВС) в американском Сенате.

По словам генерала, углубляющееся экономическое и военное сотрудничество между Россией и КНР означает рост вероятности того, что США одновременно столкнутся сразу с несколькими угрозами. Он также подчеркнул, что противники Соединенных Штатов «извлекают уроки из войны на Украине и наращивают обмен военными технологиями».

Ранее в своем выступлении Каволи заявил, что Россия беспрецедентными темпами наращивает численность своих вооруженных сил и заменяет боевую технику и боеприпасы.

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