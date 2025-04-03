В Пентагоне выразили обеспокоенность ростом военного сотрудничества России и Китая

Каволи: Россия и Китай наращивают обмен военными технологиями

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи высказал опасения по поводу развития военного сотрудничества между Россией и Китаем. Его слова передает ТАСС.

«Углубление стратегического партнерства России с нашими противниками еще больше усложняет обстановку в сфере глобальной безопасности и создает угрозу для США», — отмечается в его выступлении в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил (ВС) в американском Сенате.

По словам генерала, углубляющееся экономическое и военное сотрудничество между Россией и КНР означает рост вероятности того, что США одновременно столкнутся сразу с несколькими угрозами. Он также подчеркнул, что противники Соединенных Штатов «извлекают уроки из войны на Украине и наращивают обмен военными технологиями».

Ранее в своем выступлении Каволи заявил, что Россия беспрецедентными темпами наращивает численность своих вооруженных сил и заменяет боевую технику и боеприпасы.