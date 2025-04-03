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17:51, 3 апреля 2025Мир

В НАТО увидели беспрецедентные темпы наращивания Россией вооруженных сил

Каволи: Россия наращивает численность своих ВС быстрее, чем оценивали аналитики
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMO / Globallookpress.com

Россия наращивает численность своих вооруженных сил (ВС) быстрее, чем оценивали аналитики. На это указал верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи, сообщает ТАСС.

«Россия не только усиливает личный состав, но и беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы», — говорится в тексте его вступительного слова для слушаний в Сенате США.

Отмечается, что Россия также беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что ВС России могут уничтожить любые иностранные войска, если они окажутся на территории Украины. По его словам, иностранным контингентам в случае размещения на Украине «останется только считать тела».

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