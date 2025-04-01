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19:12, 1 апреля 2025Мир

В США заявили о способности России уничтожить любые войска на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия может уничтожить иностранные войска на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России могут уничтожить любые иностранные войска, если они окажутся на территории Украины. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Россия уничтожит их», — отметил экс-аналитик ЦРУ.

По словам Джонсона, иностранным контингентам в случае размещения на Украине «останется только считать тела». Он подчеркнул, что ВС России многократно наносили удары по украинским гостиницам, где располагались наемники и военные специалисты из других государств.

Ранее посольство России в Великобритании заявило в официальном комментарии, что сценарий размещения иностранных войск на Украине для Москвы неприемлем из-за высокого риска прямого конфликта с НАТО.

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