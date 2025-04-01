В США заявили о способности России уничтожить любые войска на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия может уничтожить иностранные войска на Украине

Вооруженные силы (ВС) России могут уничтожить любые иностранные войска, если они окажутся на территории Украины. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Россия уничтожит их», — отметил экс-аналитик ЦРУ.

По словам Джонсона, иностранным контингентам в случае размещения на Украине «останется только считать тела». Он подчеркнул, что ВС России многократно наносили удары по украинским гостиницам, где располагались наемники и военные специалисты из других государств.

Ранее посольство России в Великобритании заявило в официальном комментарии, что сценарий размещения иностранных войск на Украине для Москвы неприемлем из-за высокого риска прямого конфликта с НАТО.