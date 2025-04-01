Вооруженные силы (ВС) России могут уничтожить любые иностранные войска, если они окажутся на территории Украины. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Россия уничтожит их», — отметил экс-аналитик ЦРУ.
По словам Джонсона, иностранным контингентам в случае размещения на Украине «останется только считать тела». Он подчеркнул, что ВС России многократно наносили удары по украинским гостиницам, где располагались наемники и военные специалисты из других государств.
Ранее посольство России в Великобритании заявило в официальном комментарии, что сценарий размещения иностранных войск на Украине для Москвы неприемлем из-за высокого риска прямого конфликта с НАТО.