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18:01, 28 марта 2025Мир

Российское посольство назвало виновных в срыве урегулирования конфликта на Украине

Посольство РФ: Франция и Британия срывают урегулирование конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandr Kurganov / Shutterstock / Fotodom

Инициатива Франции и Великобритании по созданию коалиции желающих по оказанию военной помощи Украине срывает процесс урегулирования конфликта. Об этом сообщается в комментарии российского посольства в Лондоне, передает ТАСС.

«Откровенной попыткой сорвать урегулирование считаем и продолжить затеянную Лондоном и Парижем суеты со сколачиванием непонятной "коалиции желающих"», — говорится в документе.

В дипмиссии подчеркнули, что сценарий размещения иностранных войска на Украине для российской стороны неприемлем из-за высокого риска возникновения прямого конфликта между Россией и НАТО.

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«Сколько военно-штабных планировочных мероприятий не проводили бы заигравшиеся в "войнушку" европейские элиты, их результат будет нулевым», — подчеркнули в посольстве.

Ранее стало известно об инициативе премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворческий контингент на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. По словам британских чиновников, у желающих вступить в коалицию стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить.

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