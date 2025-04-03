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19:01, 3 апреля 2025Мир

Главком НАТО высказался о преимуществах России от «Орешника»

Главком НАТО Каволи: Россия рассчитывает на преимущество за счет «Орешника»
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Россия рассчитывает получить преимущество за счет таких новейших систем вооружений, в том числе с помощью «Орешника». Об этом заявил главком объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает РИА Новости.

«Российская армия намерена получить тактическое и операционное преимущество на будущем поле боя», — сказал он.

Каволи в ходе слушаний в Сенате США также отметил, что Россия наращивает численность своих вооруженных сил быстрее, чем оценивали аналитики.

Главком Североатлантического альянса также подчеркнул, что Россия продолжает восстанавливать свои неядерные силы, у нее более высокий уровень боевой готовности и выгодное географическое положение.

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