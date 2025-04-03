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17:50, 3 апреля 2025Силовые структуры

К организаторам подземной экскурсии в Москве заявили иск на 10 миллионов рублей

Родственники потребовали 10 млн руб. за гибель женщины на экскурсии в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Ким

Александр Ким. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Родственники подали иск на 10 миллионов рублей к организаторам подземной экскурсии в Москве, унесшей жизни восьми человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мать и сестра 34-летней Дарьи Быковой, которая была в составе группы, спустившейся в августе 2023 года в коллектор подземной реки Неглинки, на слушаниях в Мещанском суде Москвы потребовали возмещение морального вреда и судебных издержек с обвиняемых Александра Кима и Никиты Дубаса.

Они не приняли мер, чтобы возместить моральные страдания, искреннее не извинились и не раскаялись, заявила на суде сестра Дарьи Анастасия Быкова. Она полагает, что подсудимые не прониклись нашей личной трагедией.

Всего потерпевшими по делу признаны свыше десятка родных участников роковой экскурсии. Одна из них, потерявшая 15-летнюю дочь Викторию, отозвала иск к Киму на сумму 15 миллионов рублей, так как он выплатил ей компенсацию в миллиона рублей. При этом женщина отметила, что деньги ее не интересуют и она будет настаивать на максимально возможном для него наказании, 10 лет лишения свободы.

Ким занимал должность гендиректора компании «Спутник», которая предлагала билеты на незаконную экскурсию с диггерами по Москве, а Дубас был одним из ее организаторов. Им вменяют оказание небезопасных услуг.

Днем 20 августа 2023 года участники экскурсии спустились под землю через кирпичный коллектор 1906 года в районе Олимпийского проспекта. В этот день на столицу обрушился сильный ливень, из-за которого уровень воды в городских коммуникациях резко вырос. Позже спасатели выловили из воды восемь тел. Следственный комитет возбудил уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам. По версии следствия, организаторы тура понимали все риски, но не отменили экскурсию в дождь. Кроме того, подземные экскурсии компании «Спутник» не были согласованы с муниципальными службами Москвы.

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