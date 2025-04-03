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17:07, 3 апреля 2025Наука и техника

«Калашников» перечислил проверенные в ходе СВО новейшие автоматы

«Калашников»: АК-12К, АК-12СК, АК-15К, АК-15СК и АМ-17 успешно проверены СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Компактные и субкомпактные версии автоматов АК-12К и АК-12СК, АК-15К и АК-15СК и малогабаритный АМ-17, а также пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и РПЛ-7 успешно прошли проверку специальной военной операцией (СВО). Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

Компания обратила внимание на статью «Калашников: эффективный и надежный в бою» в издании «Боевая газета», где перечисляются новейшие изделия концерна, прошедшие апробацию в ходе СВО. «Особо отметим, что все изделия концерна, представленные в материале, успешно прошли апробацию в зоне проведения СВО, заслужив высокую оценку бойцов, атаковавших с ними врага», — заявили в «Калашникове».

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В марте концерн сообщил, что освоение производства нового 5,45-миллиметрового легкого ручного пулемета РПЛ-20 начнется в 2025 году.

В том же месяце телеканал «Звезда» заметил, что российские военнослужащие применили новейшие образцы стрелкового оружия — РПЛ-20 с ленточным питанием и малогабаритный автомат АК-12СК — в ходе учений на полигоне 333-го Центра боевой подготовки.

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