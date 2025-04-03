Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:55, 3 апреля 2025Мир

Макрон призвал Евросоюз жестко ответить США

Bloomberg: Макрон считает, что ЕС должен быть готов к ответным мерам против США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейский союз (ЕС) должен быть готов к жестким ответным мерам против США, власти которых ввели пошлины на товары из ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с мнением политика.

«Макрон считает, что ЕС должен быть готов к ответным мерам, например, в отношении американских технологий и услуг», — пишет агентство.

По словам одного из источников издания, хотя Франция и стремится к урегулированию путем переговоров с Соединенными Штатами, правительство одновременно настаивает на более жестких ответных мерах. Отмечается, что Париж хочет удостовериться в ответе Евросоюзом с помощью всех доступных инструментов, чтобы защитить свои интересы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире объявленные США пошлины на импорт товаров из 185 стран. Она заявила, что в ЕС готовы на них отреагировать и уже согласовали первый пакет ответных мер.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы зарплаты воевавших в Курской области иностранных наемников ВСУ. Суммы вознаграждения зависели от звания и гражданства

    Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА из-за возможного снятия санкций с России

    Против отца оппозиционера Леонида Волкова возбудили дело за финансирование ФБК

    Президент еще одной страны приедет в Москву на празднование Дня Победы

    Пассажирка самолета разделась в аэропорту из-за конфликта с мужчиной и попала на видео

    Кубинец пырнул коллегу ножом на строительном объекте в Москве и оказался под стражей

    19-летняя невеста Лепса похвасталась сумкой за миллионы рублей

    В Москве таксист выставил счет матери бойца СВО на 19 тысяч рублей

    Второй приговор бывшему российскому депутату за оправдание терроризма признали законным

    Россиянин выставил на продажу мотоцикл за 150 рублей и описал его фразой «сел и поехал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше