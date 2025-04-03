Макрон призвал Евросоюз жестко ответить США

Bloomberg: Макрон считает, что ЕС должен быть готов к ответным мерам против США

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европейский союз (ЕС) должен быть готов к жестким ответным мерам против США, власти которых ввели пошлины на товары из ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с мнением политика.

«Макрон считает, что ЕС должен быть готов к ответным мерам, например, в отношении американских технологий и услуг», — пишет агентство.

По словам одного из источников издания, хотя Франция и стремится к урегулированию путем переговоров с Соединенными Штатами, правительство одновременно настаивает на более жестких ответных мерах. Отмечается, что Париж хочет удостовериться в ответе Евросоюзом с помощью всех доступных инструментов, чтобы защитить свои интересы.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала серьезным ударом по бизнесу и потребителям во всем мире объявленные США пошлины на импорт товаров из 185 стран. Она заявила, что в ЕС готовы на них отреагировать и уже согласовали первый пакет ответных мер.