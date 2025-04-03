Натянутые на многоэтажки в российском городе антидроновые сетки попали на видео

Появились кадры антидроновых сеток на многоэтажках в белгородском Шебекино

В сети появились кадры антидроновых сеток, которые натягивают сотрудники оперативных служб на многоэтажные дома в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах видны сети, которые со всех сторон покрывают многоэтажные дома. У домов работают подъемные краны, с помощью которых сетку помещают на крыши зданий.

По информации канала, в белгородском Шебекино, которое регулярно подвергается атакам со стороны Украины (ВСУ), такой сеткой обтянуты около 35 многоэтажных домов.

Последний раз Шебекино попало под удар ВСУ 25 марта. Тогда три дрона атаковали город, повреждения получили территории двух предприятий. До этого, днем ранее, в Шебекино взорвался FPV-дрон.