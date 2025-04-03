Нефть резко подешевела после введенных Трампом пошлин

Bloomberg: Стоимость нефти из США упала до $70,73 после введения пошлин Трампа

Фьючерсы на техасскую нефть резко подешевели после введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость контрактов на поставку сырья марки West Texas Intermediate (WTI) упала до 70,73 доллара за баррель (минус 1,4 процента).

Аналитики объясняют падение котировок решением администрации президента установить пошлины на импорт, которые стали «самым мощным ударом по мировой торговой системе», который грозит дестабилизацией цепочек поставок, усилением инфляции и повышением стоимости товаров на триллионы долларов, ежегодно поставляемых в США из других стран.

«Тарифы оказывают негативное влияние на экономику в целом, а это при прочих равных условиях снижает спрос на нефть», — пояснил аналитик Raymond James Павел Молчанов.

После решения Трампа также упали и американские акции — фьючерс на индекс S&P 500 (топ крупнейших компаний) упал на 3,3 процента, фьючерсы на Nasdaq 100 — на 4,2 процента, на Russell 2000 — почти на 5 процентов.

Сильнее пострадали акции компаний, связанных с секторами, которые больше всего затронут пошлины. Так, ценные бумаги Nike, Gap и Lululemon Athletica упали как минимум на семь процентов, так как производители зависят от товаров и фабрик из Вьетнама. Акции Apple, зависящей от Китая — на 6,9 процента.

«Это было хуже, чем ожидали инвесторы. Сначала фьючерсы подскочили после закрытия торгов, потому что Трамп сказал, что это будет "взаимно", но на самом деле все хуже из-за этих высоких тарифов для Японии и ЕС», — сказал исполнительный директор по управлению активами в Steward Partners Эрик Бейли.

Трамп объявил о пошлинах на все импортные товары 2 апреля. Их базовая ставка составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. Самые высокие тарифы у Камбоджи (49 процентов), Вьетнама (46), Таиланда (36), Китая (34), Тайваня (32) и ЮАР (30). Россия в этом списке отсутствует.