Пересильд рассталась с бойфрендом

Актриса Юлия Пересильд рассталась с Михаилом Тройником после трех лет отношений

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались. Об этом звезда фильма «Вызов» рассказала подписчикам в Telegram-канале.

40-летняя Пересильд сообщила, что решила сама объявить о разрыве с бойфрендом, чтобы «избежать слухов и сплетен».

«С благодарностью и уважением друг к другу приняли такое решение. Во избежание слухов, сплетен, коих уже немало: никто не виноват. Расстались без обид, ненависти, вражды, измен и грязи. Не смогли, не совпали, не получилось...» — написала она.

Пересильд добавила, что продолжит играть с бывшим возлюбленным совместный спектакль «Последнее лето». Она была в отношениях с Тройником с 2022 года. До этого актриса встречалась с режиссером Алексеем Учителем, от которого родила двух дочерей — Анну и Марию.

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