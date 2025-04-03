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12:46, 3 апреля 2025Культура

Названа причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

KP.RU: Бондарчук и Андреева развелись из-за бурного образа жизни режиссера
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Актриса Паулина Андреева ушла от режиссера Федора Бондарчука из-за его бурного образа жизни. Об этом друзья пары рассказали KP.RU.

По словам источников из окружения супружеской пары, разногласия между Андреевой и Бондарчуком начались около трех лет назад. «Федор — любитель шумных компаний, Паулина — домоседка. Она просто не выдержала такого бурного образа жизни мужа», — объяснили инсайдеры.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бондарчук якобы изменил супруге с актрисой Софьей Синицыной. Друзья пары опровергли эту информацию: «Федор не изменял Паулине. Более того, он по-прежнему один, новой дамы рядом с ним нет».

21 марта Андреева сообщила в социальных сетях о разводе с Бондарчуком. «Спустя девять лет совместной жизни мы решили расстаться. Надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. Конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына», — написала актриса. Информация о том, что супруги больше не вместе, появилась в 2024 году, однако пара не комментировала сообщения в прессе.

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