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15:49, 3 апреля 2025Россия

Покинувший пост неделю назад российский экс-губернатор ответил на слухи о своем задержании

Экс-губернатор Куйвашев отказался комментировать слухи о своем задержании
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетОтставка губернатора:
Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, покинувший пост неделю назад, отказался комментировать слухи о своем задержании. Об этом пишет E1.ru.

Информация о том, что чиновника якобы задержали и доставили на допрос в ФСБ, начала распространяться 2 апреля. По одним данным, Куйвашев стал обвиняемым в уголовном деле по экономической статье, по другим — проходит в качестве свидетеля. Официальных подтверждений или опровержений этих слухов нет.

Отвечая на вопросы журналистов E1.ru, бывший губернатор заявил, что не собирается комментировать сообщения анонимных Telegram-каналов и предложил обратиться в правоохранительные органы.

В свою очередь, в Следственном комитете Свердловской области изданию заявили, что не располагают информацией по данному поводу. В региональном управлении ФСБ от комментариев также отказались.

С Куйвашевым удалось связаться и журналистам РБК Екатеринбург. «Откуда у вас информация, туда и обращайтесь. Вы же профессиональные журналисты. И должны понимать, где правда, а где нет», — заявил им бывший губернатор.

Источники издания не сошлись в заявлениях по поводу ситуации. Часть из них сообщила, что Куйвашев не допрашивался и не был задержан. Другие собеседники РБК Екатеринбург уверены, что представители силовых структур действительно беседовали с экс-губернатором. При этом они подчеркнули, что политик и раньше участвовал в следственных действиях. Например, его опрашивали в ходе расследования дела экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, арестованного по подозрению в получении взятки.

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Об отставке Куйвашева с должности губернатора Свердловской области стало известно 26 марта. В этот же день президент России Владимир Путин предложил занять пост тогдашнему главе Оренбургской области Денису Паслеру.

Ранее журналисты подсчитали, что с момента вступления Куйвашева в должность губернатора в 2012 году слухи о его увольнении появлялись не менее 100 раз.

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