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15:08, 3 апреля 2025Из жизни

Рабочие случайно нашли в кокосовой роще статую возрастом 1000 лет

В Таиланде рабочие случайно нашли статую Будды возрастом 1000 лет
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mariana_Rusanovschi / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде рабочие, занимавшиеся земляными работами в провинции Пхаяу, случайно нашли статую Будды возрастом 1000 лет. Об этом сообщает The Thaiger.

Неожиданное открытие сделал машинист экскаватора, который выравнивал землю под новый дом для жительницы деревни Пасанг. Бронзовая статуя Будды весом около 50 килограммов находилась на глубине двух метров в кокосовой роще.

Узнав о находке на место прибыли представители религиозных властей. Они отметили, что статуя очень похожа на ту, которая была похищена 80 лет назад из местного храма.

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Хозяйка земли, где был найден древний артефакт, установила его перед домом, чтобы верующие могли помолиться. Она также заявила, что если храм или иная организация сумеет доказать право собственности на статую, то получит ее безвозмездно.

Ранее сообщалось, что в Греции неизвестные выбросили древнюю мраморную статую. Выяснилось, что найденному в мусорном мешке произведению искусства более двух тысяч лет.

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