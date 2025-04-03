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08:40, 3 апреля 2025Интернет и СМИ

Раскрыто месторасположение бункеров Зеленского

AiF: У Зеленского есть шесть бункеров по всей Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского есть несколько бункеорв, в которых он может скрываться, опасаясь за свою жизнь. Об этом пишет aif.ru.

Собеседники издания указали, что известно как минимум о шести укрытиях, приспособленных для автономного жизнеобеспечения. Главный находится в Киеве — вход в него находится под зданием Офиса (администрации) президента на Банковой улице и соединен ходами с парламентом и правительством. Еще один бункер может находиться под зданием бывшего завода «Арсенал».

Во Львове располагается объект «Абрикос». В советское время там располагался подземный бункер связи Прикарпатского военного округа, но его нынешнее состояние достоверно неизвестно.

В Ивано-Франковске есть подготовленный бункер, построенный на базе 12-го главного управления министерства обороны СССР. В Виннице еще со времен Третьего рейха существовал еще один укрепленный объект. Последнее известное укрытие — «Линия Арпада» — было вырыто в Карпатских горах Венгрией в начале Второй мировой войны. Его центром является огромный бункер в селе Верхние Гробовници.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил Зеленского с Адольфом Гитлером. «С момента перепалки [с президентом США Дональдом Трампом] в Белом доме прошло 24 дня. Все это время ужаренный в зад щенок чихуахуа [Зеленский] бегал по Европе в поисках поддержки. Он просто безумен. Как Гитлер в своем бункере в мае 1945-го. Поэтому чем быстрее Зеленский будет отстранен от власти (демократическим путем), тем больше жизней и территорий сохранится», — отметил парламентарий.

При этом Дубинский обратил внимание, что Зеленский начал записывать свои видеообращения на фоне белой стены. Он предположил, что президент находится в больнице, где проходит восстанавливающую терапию. «То есть капается от переутомления и нервного истощения», — пишет депутат.

Вот это да!
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