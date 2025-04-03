Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:26, 3 апреля 2025Забота о себе

Россиян предостерегли от чрезмерного питья воды

Терапевт Семенова: Чрезмерное питье может привести к судорогам
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Manki Kim / Unsplash

Для человека может быть опасно чрезмерное употребление воды, предупредила терапевт Ольга Семенова. Приводящий к негативным последствиям для здоровья объем жидкости она назвала россиянам в беседе с NEWS.ru.

«При чрезмерном потреблении жидкости — более четырех-пяти литров в день — могут возникнуть патологические состояния, например гипонатриемия — это снижение уровня натрия в крови из-за вымывания электролитов. Симптомы такого состояния: тошнота, судороги, спутанность сознания», — предостерегла Семенова.

Особенно опасно чрезмерное питье для людей с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью и эндокринологическими патологиями, такими как гипотиреоз или синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона. При этих заболеваниях жидкость плохо выводится из организма, задерживается, вызывает отеки и ухудшение состояния пациента, пояснила Семенова.

Материалы по теме:
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022

При этом врач подчеркнула, что передозировка водой почти невозможна, если пить ее постепенно, а не залпом.

Ранее терапевт и диетолог Эльвира Фесенко подсказала лучшую диету для людей с деменцией. По ее мнению, замедлить развитие болезни поможет соблюдение средиземноморской системы питания.

    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по ракетно-космическому предприятию Украины. В ходе атаки также поражены техника и войска ВСУ в 148 районах

    Раскрыты подробности о состоянии здоровья Ефремова

    Российские врачи спасли 56-летнюю женщину с полутораметровой опухолью

    Китай и Евросоюз решили вернуться к переговорам по одному важному вопросу

    Российский режиссер попал под суд за чтение детям пьесы о плохих девочках и был оправдан

    Генсек НАТО заявил о слежке за Молдавией после ареста оппозиционеров

    Мучавшего задержанных российского полицейского приговорили к условному сроку

    Бен Аффлек появился на публике с новой внешностью

    Германия сравнила новые пошлины США с началом конфликта на Украине

    Россия откроет посольство в Нигере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше