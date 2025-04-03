Россиян предостерегли от чрезмерного питья воды

Терапевт Семенова: Чрезмерное питье может привести к судорогам

Для человека может быть опасно чрезмерное употребление воды, предупредила терапевт Ольга Семенова. Приводящий к негативным последствиям для здоровья объем жидкости она назвала россиянам в беседе с NEWS.ru.

«При чрезмерном потреблении жидкости — более четырех-пяти литров в день — могут возникнуть патологические состояния, например гипонатриемия — это снижение уровня натрия в крови из-за вымывания электролитов. Симптомы такого состояния: тошнота, судороги, спутанность сознания», — предостерегла Семенова.

Особенно опасно чрезмерное питье для людей с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью и эндокринологическими патологиями, такими как гипотиреоз или синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона. При этих заболеваниях жидкость плохо выводится из организма, задерживается, вызывает отеки и ухудшение состояния пациента, пояснила Семенова.

При этом врач подчеркнула, что передозировка водой почти невозможна, если пить ее постепенно, а не залпом.

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