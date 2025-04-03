Рогов: Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое в Запорожской области

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Лобковое в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

До этого он также сообщал, что подразделения войск РФ рядом с селом Лобковое выбили противника из крупного опорного пункта, который играет важную роль для продвижения Вооруженных сил (ВС) России к Запорожью.

Ранее Рогов рассказал, что Армия России уничтожила не менее 20 военных ВСУ, атаковав командный пункт ударных дронов и расположения батальона беспилотных систем в Дружковке в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, оба объекта были поражены российскими беспилотниками.