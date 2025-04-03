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15:26, 3 апреля 2025Силовые структуры

Российский режиссер попал под суд за чтение детям пьесы о плохих девочках и был оправдан

В Самаре суд оправдал режиссера Береснева, обвиненного после чтения пьесы детям
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Самарский областной суд вынес оправдательный приговор театральному режиссеру Григорию Бересневу, обвиненному в совершении преступлений против детей после чтения им пьесы о плохих девочках. Об этом сообщает член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

По ее словам, против Береснева были выдвинуты абсурдные обвинения по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 242 («Распространение порнографии»), 135 («Развратные действия в отношении лиц, не достигших 14 лет») и 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), по которым ему грозило до 25 лет лишения свободы.

Уголовное дело против режиссера было возбуждено из-за того, что он прочитал детям пьесу, написанную драматургом после общения с девочками-подростками в тюрьме. Там использовались нецензурные слова и трагичные рассказы о судьбе плохих девочек, однако Береснев хотел тем самым предостеречь подростков от употребления алкоголя, наркотиков, ранней половой жизни и преступлений, отмечает правозащитница.

Произведение не было запрещено, однако недовольные «моралисты» подали заявление, по которому режиссер был обвинен в преступлениях.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске начался суд по делу авторов проекта шоу о вымышленном депутате Наливкине — режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова.

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