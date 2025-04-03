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11:34, 3 апреля 2025Экономика

Российский рынок труда столкнулся еще с одной серьезной проблемой

Замглавы Минтруда Платыгин: Старение населения — одна из проблем рынка труда РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Старение населения является одной из главных проблем, с которой сталкивается российский рынок труда. Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин, его слова приводит ТАСС.

В ближайшие пять лет, уточнил он, из-за выхода на пенсию действующих сотрудников в России потребуется заместить в общей сложности почти 11 миллионов рабочих мест. «Подавляющее большинство рабочих мест необходимо будет заместить в связи с выбытием на пенсию», — пояснил Платыгин.

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Основным источником новых кадров на российском рынке труда замглавы ведомства назвал выпускников вузов. В среднесрочной перспективе на работу, по его оценке, выйдут около 6-7 миллионов молодых людей. Численность занятых в через пять лет увеличится примерно на 800 тысяч человек. Общая кадровая потребность российской экономики к тому времени составит 74,3 миллиона сотрудников, заключил Платыгин.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что для обеспечения кадровой потребности экономики РФ потребуется ежегодно привлекать порядка 2,2 миллиона новых сотрудников. Для сравнения, за последние три года удалось суммарно привлечь около двух миллионов человек. К настоящему времени, подчеркнул Котяков, возможности для пополнения кадрового резерва в стране практически исчерпались.

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