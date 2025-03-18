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15:01, 18 марта 2025Экономика

Россия исчерпала один из резервов рабочей силы

Котяков: В экономику РФ удалось дополнительно вовлечь два миллиона человек
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

За последние три года в российскую экономику удалось дополнительно вовлечь около двух миллионов человек. Об этом заявил руководитель Минтруда Антон Котяков. Его процитировало ТАСС.

По его словам, это удалось сделать за счет безработных и повышения уровня занятости во всех возрастных категориях. Однако, как подчеркнул министр, этот резерв в настоящее время почти исчерпан. А главным резервом оказалась молодежь. По его словам, сложившаяся в государстве демографическая ситуация обеспечивает окно возможностей с точки зрения вовлечения в занятость выпускников. Именно они, как заявил Котяков, становятся до 2029 года основным источником закрытия возникающего дефицита.

Ранее глава Минтруда спрогнозировал, что наиболее востребованной категорией специалистов на рынке труда РФ в ближайшие годы окажутся квалифицированные рабочие. Усилится потребность в механиках, ремонтниках транспортных средств, электромонтажниках, слесарях-инструментальщиках, строителях и рабочих-отделочниках. А среди обладателей высшего образования сильнее всего будут востребованы программисты, врачи, инженеры, архитекторы и проектировщики.

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