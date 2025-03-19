В России собрались за пять лет найти 11 миллионов новых работников

Глава Минтруда РФ Котяков заявил о необходимости 11 млн новых работников

На горизонте ближайших пяти лет российской экономике нужны почти 11 миллионов новых работников, то есть каждый год нужно привлекать около 2,2 миллиона человек. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА Новости.

По его словам, такой общий объем замещающей кадровой потребности состоит из десяти миллионов человек, которые заменят выходящих на пенсию россиян, и 800 тысяч тех, кто сможет занять создаваемые дополнительные рабочие места.

Министр объяснил, что цифры связаны с низкой производительностью труда россиян. В настоящее время прирост выпуска продукции на предприятиях связан не с более высокой эффективностью, достигаемой за счет внедрения технологий и повышения качества организации труда, а с расширением штата. Между тем работников для обеспечения потребностей всех компаний на рынке не хватает.

За последние три года, уточнил Котяков, вовлечь в российскую экономику удалось дополнительно около двух миллионов человек. Добиться такого результата власти смогли за счет безработных и повышения уровня занятости во всех возрастных категориях, но теперь этот резерв практически исчерпан, а главным резервом считается молодежь.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разработали инициативу о возможности привлечения к труду подростков в возрасте от 14 до 18 лет в выходные и нерабочие дни в период летних каникул. Если инициативу примут, она вступит в силу 1 сентября 2025 года. Если подростку меньше 15 лет, то, помимо его заявления, необходимо будет согласие родителей.