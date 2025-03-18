В России захотели разрешить детям работать в выходные во время каникул

Детей с 14 лет разрешат привлекать к работе в выходные на летних каникулах

Работодатели могут получить право привлекать в выходные во время летних каникул детей с 14 до 18 лет, которые выполняют работу по направлению службы занятости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, который планирует поддержать профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Уточняется, что речь идет о поправке ко второму чтению законопроекта, который разрешает привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие дни в период каникул в составе студенческих отрядов.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что после упрощения правил трудоустройства в России стало больше работы для несовершеннолетних. По его словам, 90 процентов молодежи хотят подрабатывать летом.

