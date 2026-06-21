Посол Озеров: Молдавия участвует в схемах поставок оружия ВСУ

Кишинев вовлечен в схемы по поставкам вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

Отвечая на вопрос о возможных объемах военных грузов и количестве наемников, следующих через Молдавию на Украину, дипломат отметил, что посольство как официальное представительство не занимается сбором таких сведений, однако отслеживает публикации в официальной прессе. По его словам, в открытых источниках появляется информация о том, что поток оружия действительно имеет место, а отдельные партии даже конфискуются.

Озеров указал, что впоследствии выясняется: это была не единственная поставка, подобных партий было несколько, и к ним причастны и другие страны. Все это, уточнил он, свидетельствует о вовлеченности молдавских властей в данные схемы — вольной или невольной. Он добавил, что, возможно, Кишинев и не желает этого, однако российская сторона хотела бы, чтобы молдавские власти официально опровергли свою причастность к подобным поставкам.

Ранее на Гебридских островах прошли испытания нового дальнобойного оружия, которое Великобритания хочет поставить Украине.