Вэнс раскрыл тему предстоящих переговоров США и Ирана

Вэнс: США обсудят с Ираном перемирие в Ливане и ядерную программу Тегерана

Соединенные Штаты в рамках переговоров с Ираном в Швейцарии намерены обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом с авиабазы Эндрюс, передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, добьемся прогресса по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся», — сказал Вэнс журналистам.

Он также выразил уверенность, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудить.

Изначально переговоры США и Ирана в Швейцарии должны были состояться 19 июня. Американскую делегацию должен был возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс, но он отменил вылет. Швейцарский МИД сообщил, что переговоры отменены.