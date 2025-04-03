Российского авиадиспетчера приговорили к пяти годам колонии за отсутствие на рабочем месте

В ХМАО суд приговорил авиадиспетчера к пяти годам за отсутствие на рабочем месте

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд приговорил авиадиспетчера к пяти годам колонии за отсутствие на рабочем месте. Об этом сообщает РАПСИ.

Как установил суд, бывший начальник Белоярского отделения «Аэронавигации Севера Сибири» периодически отсутствовал на рабочем месте и не выполнял свои обязанности. При этом дал указание подчиненным, чтобы они отмечали его присутствие на работе для получения зарплаты в полном объеме.

Своими действиями он причин ущерб компании в размере 1,6 миллиона рублей.

Суд признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и приговорил к пяти годам колонии.

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