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17:23, 3 апреля 2025Силовые структуры

Российского авиадиспетчера приговорили к пяти годам колонии за отсутствие на рабочем месте

В ХМАО суд приговорил авиадиспетчера к пяти годам за отсутствие на рабочем месте
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) суд приговорил авиадиспетчера к пяти годам колонии за отсутствие на рабочем месте. Об этом сообщает РАПСИ.

Как установил суд, бывший начальник Белоярского отделения «Аэронавигации Севера Сибири» периодически отсутствовал на рабочем месте и не выполнял свои обязанности. При этом дал указание подчиненным, чтобы они отмечали его присутствие на работе для получения зарплаты в полном объеме.

Своими действиями он причин ущерб компании в размере 1,6 миллиона рублей.

Суд признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями и приговорил к пяти годам колонии.

Ранее сообщалось, что победителя «Танцев со звездами» обвинили в миллионном хищении у «Калашникова».

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