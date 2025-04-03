Российского бойца с букетом заболеваний отправили в зону СВО

Депутат ГД Лантратова: Мужчину со множеством заболеваний отправили в зону СВО

Жителя России с целым букетом заболеваний отправили в зону специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова в Telegram.

По ее словам, россиянин был призван в Вооруженные силы осенью 2022 года. Во время службы у него выявили варикоз ног, протрузии и грыжи позвоночника, отсутствие щитовидной железы и высокий уровень сахара в крови. В 2024 году военнослужащий подал рапорт об увольнении в связи с состоянием здоровья, однако его прошение было отклонено. После этого солдата отправили в зону СВО — на территорию Херсонской области.

После того как жена бойца обратилась к Лантратовой, депутат заинтересовалась судьбой военнослужащего. После ее обращения в Минобороны мужчину освободили от исполнения обязанностей.

Ранее в похожей ситуации оказался боец СВО из Челябинской области. Он почти год добивался увольнения несмотря на рождение сразу троих детей. Все время, предшествовавшее увольнению, мужчина провел в зоне боевых действий в обстановке постоянной опасности.