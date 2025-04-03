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11:33, 3 апреля 2025Наука и техника

«Ростех» оценил защищенность российских танков

«Ростех»: Российские танки получили всеракурсную защиту от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские танки в ходе модернизации получили всеракурсную защиту от ударов дронов-камикадзе. Защищенность машин оценила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что в ходе спецоперации на Украине начали активно применять ударные дроны, которые стали новой угрозой для бронетехники.

«В первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения. Напротив, российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя», — говорится в сообщении.

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В госкорпорации добавили, что тактика применения российских танков предполагает их разностороннее прикрытие. От наземных средств поражения танки защищают боевые машины пехоты, а защиту от атак с воздуха обеспечивают зенитные комплексы.

В марте в концерне «Уралвагонзавод» допустили, что танки будущего получат эшелонированную защиту из пассивной и активной брони, дополнительных экранов, комплекса активной защиты, комплекса аэрозольных помех и систем радиоэлектронной борьбы.

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