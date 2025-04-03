«Спартак» обыграл «Северсталь» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Спартак» дома обыграл «Северсталь» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Московский «Спартак» на своей площадке обыграл череповецкую «Северсталь» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 3 апреля, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Андрей Миронов, Иван Морозов, Сергей Лукьянцев, Никита Ефремов и Михаил Мальцев. У гостей отличились Николай Чебыкин и Алексей Кручинин.

Для «Спартака» победа стала четвертой в серии, красно-белые вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина. Соперника по этой стадии москвичи узнают позднее.

Ранее стал известен первый четвертьфиналист Кубка Гагарина. Ярославский «Локомотив» со счетом 4-0 в серии обыграл нижегородское «Торпедо».