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12:57, 3 апреля 2025Мир

США окончательно определились с членством в НАТО

Госсекретарь Рубио: США останутся в НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

США останутся членом Североатлантического альянса, и деятельность страны в рамках работы военного блока остается такой же активной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова передает Reuters.

«США являются частью НАТО, и мы остаемся такими же активными участниками организации, как и раньше (...). [Американский лидер Дональд] Трамп ясно дает понять, что поддерживает альянс и США остаются в НАТО», — отметил госсекретарь.

Рубио также подчеркнул, что в ходе встречи глав МИД стран — участниц НАТО намерен потребовать от каждого государства, входящего в блок, «взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5 процентов от ВВП».

10 марта американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что страна должна выйти из НАТО. По его мнению, Вашингтону нет никакого смысла платить за безопасность Европы.

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