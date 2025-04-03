США окончательно определились с членством в НАТО

Госсекретарь Рубио: США останутся в НАТО

США останутся членом Североатлантического альянса, и деятельность страны в рамках работы военного блока остается такой же активной. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова передает Reuters.

«США являются частью НАТО, и мы остаемся такими же активными участниками организации, как и раньше (...). [Американский лидер Дональд] Трамп ясно дает понять, что поддерживает альянс и США остаются в НАТО», — отметил госсекретарь.

Рубио также подчеркнул, что в ходе встречи глав МИД стран — участниц НАТО намерен потребовать от каждого государства, входящего в блок, «взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 5 процентов от ВВП».

10 марта американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что страна должна выйти из НАТО. По его мнению, Вашингтону нет никакого смысла платить за безопасность Европы.