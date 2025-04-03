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10:35, 3 апреля 2025Экономика

В России объяснили разницу между «жить можно» и «очень тяжело»

Социологи ВШЭ дали характеристики четырем потребительским стандартам россиян
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) описали четыре потребительских стандарта россиян. Об этом со ссылкой на работу, опубликованную в журнале «Экономическая социология», пишет РБК.

Ее авторы выделили такие категории, как «комфорт» (большие возможности потребления, предполагающие некую элитарность), «норма» (широкие возможности и разнообразие, но без излишеств), «жить можно» (отказ от ряда товаров и услуг, доступных многим) и «очень тяжело» (человек существует на грани выживания).

Работа с фокус-группой показала, что разрыв между «нормой» и «жить можно» довольно высок. В первом варианте респонденты поднимают планку потребления достаточно высоко, а во втором описывают его довольно примитивно. Таким образом, констатируют социологи, предел допустимой жизни в России отстоит далеко от нормального по представлениям самих граждан.

Категория «комфорт» в представлении опрошенных связана с наличием нескольких квартир или квартиры и загородного дома, причем с комплексе премиального класса или коттеджном поселке, причем если они взяты в ипотеку, то выплаты не должны влиять на потребление. Также члены домохозяйства совершают покупки в супермаркетах премиум-класса, могут ежедневно ходить в рестораны, не планируют заранее расходы на одежду и обувь и имеют несколько автомобилей.

Для «нормального» потребления характерно довольно качественные продукты, приобретаемые супермаркетах среднего сегмента, не самый дешевый алкоголь, поход по ресторанам и кафе в выходные дни и заказ еды на дом. Также такие потребители позволяют себе большой набор качественной одежды и обуви, хотя и обращают внимание на скидки.

Стандартом жилья для «нормы» называется собственное вполне современное и комфортное жилье в доме относительно новой постройки и, возможно, дача. Также у семьи должна быть одна машина среднего или экономсегмента (как вариант, подержанный премиальный автомобиль).

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