В Дании объяснили Рубио позицию королевства по вопросу Гренландии

Расмуссен: Критика Дании в отношении слов Трампа о Гренландии была услышана

Критика Данией заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о Гренландии была услышана. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Брюсселе, пишет ТАСС.

Несмотря на то что вопрос Гренландии в повестку дня не входит, министр уточнил, что не мог не затронуть его в беседе с Рубио. «Я воспользовался возможностью, чтобы заявить несколько вещей от имени королевства. Эти постоянные заявления американского президента о его видении или амбициях захватить Гренландию не являются устойчивыми», — подчеркнул Расмуссен.

Ситуация достигла уровня, где она не соответствует международному праву, отметил министр. Глава МИД Дании также подчеркнул, что без представителей Гренландии конкретный разговор о проблеме невозможен.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Штаты не захватят Гренландию. В свою очередь, Дональд Трамп заявлял, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. В самой Гренландии заявили, что жителям острова не стоит бояться резких высказываний американского президента.

В России же заявили, что Трамп пытается создать гипер-Америку, но может потерпеть неудачу. В Москве напомнили, что американский глава ввел тарифы на импорт из Китая, Японии и Евросоюза.