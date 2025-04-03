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16:07, 3 апреля 2025Наука и техника

В Китае нашли сотни загадочных мумий

РИА Новости: Происхождение таримских мумий до сих пор не раскрыто
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: 漫漫长冬 / Wikimedia

На западе Китая археологи нашли десятки мумий с неожиданной внешностью — светлая кожа, русые волосы, высокий рост. Все они были погребены в пустыне Такла-Макан, в бассейне реки Тарим тысячи лет назад. Некоторые исследователи считают: находки могут указывать на присутствие древних европеоидных народов в сердце Азии задолго до нашей эры. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас известно более 300 таримских мумий. Самая знаменитая — Лоуланьская красавица, женщина ростом 180 сантиметров с темно-русыми волосами, жившая около 3800 лет назад. Ее тело сохранилось в идеальном состоянии — как и сопутствующие предметы: расческа, корзинка, циновка.

Другая известная находка — Черченский человек: высокий, седовласый, с татуировками на лице и множеством погребальных принадлежностей. Рядом с ним нашли даже мумию младенца с синими камнями на глазах.

Кем были эти люди, до сих пор неясно. Среди версий — тохары, загадочный народ, населявший Центральную Азию. Также есть и гипотезы о миграциях древних индоевропейцев. Некоторые источники, например, римский писатель Плиний Старший, еще в I веке упоминали людей «выше среднего роста с льняными волосами и голубыми глазами» на территории Китая.

Неизвестное происхождение таримских мумий ставит под сомнение прежние представления об изолированности древнего Китая и открывает новый пласт знаний о контактах между культурами.

Ранее в апреле стало известно о найденных в Китае следах неандертальцев. Обнаруженные артефакты были выполнены в характерном для Западной Европы стиле, что также дало основание полагать, что Восток не был столь обособленным, как считалось ранее.

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