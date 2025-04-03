В России снова стало рентабельно торговать бензином

«Петромаркет»: Маржа торговли бензином на АЗС в РФ достигла 6-7 рублей за литр

Операторам торговли топливом на автомобильных заправочных станциях (АЗС) снова стало рентабельно работать. Об этом со ссылкой на исследование «Петромаркет» сообщает «Коммерсантъ».

В марте чистая маржа продажи бензина марок АИ-92 и АИ-95 увеличилась в 2,4 и 1,8 раза — до 6 и 7 рублей соответственно. В конце прошлого года эти цифры составляли 2,5 и 3,8 рубля. Чистая маржа продажи дизельного топлива при этом достигла вместо 0,6 уже 5,8 рубля за литр.

Увеличение маржи объясняют сокращением мелкооптовых цен, по которым АЗС приобретают топливо у нефтебаз. Эта тенденция сложилась благодаря высокой марже торговли топливом на нефтебазах в конце 2024 года, которая, отмечает Reuters, в марте оказалась на одном из самых высоких уровней за последние годы.

В 2024 году выгода от торговли премиальным бензином вв РФ рентабельность продажи АИ-95 на АЗС уходила в минус вплоть до нескольких месяцев. В июле она составляла минус 1,2 рубля за литр, в сентябре — минус 4,2 рубля за литр. Ситуацию объясняли ростом оптовых цен и неравномерным ростом спроса на топливо.

В августе 2024 года десятки российских регионов сообщили о проблемах с дефицитом топлива, острее всего вопрос встал у аграриев, которые на тот момент завершали уборочную кампанию и ведут сев озимых. В сентябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предупредил, что если не исправить ситуацию в кратчайшие сроки, то можно столкнуться с катастрофой в сельском хозяйстве.