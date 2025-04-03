Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:03, 3 апреля 2025Россия

В России студентке пригрозили отчислением за лайк поста о задержании проректора

В Сибири студентке пригрозили отчислением за лайк поста о задержании проректора
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Сибири студентке пригрозили отчислением за лайк поста о задержании проректора. Об этом говорится в переписке, фрагмент которой опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

2 апреля стало известно о задержании проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Красноярского государственного медицинского университета Ирины Соловьевой. Ее подозревают в мошенничестве.

Студентка лайкнула сообщение в одном из онлайн-сообществ. После этого некий анонимный абонент посоветовал ей удалить лайк, если девушка хочет «дальше учиться в университете». О схожих угрозах заявили еще несколько человек.

Ранее в Ставрополе студенты вышли на протест в центре города. Речь идет об иностранцах, которых отчислили из-за незнания русского языка, предложив им продолжить обучение в других вузах.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Победителя «Танцев со звездами» отправили под арест. Его обвиняют в миллионном хищении у «Калашникова». Что об этом известно?

    Доход россиян от сдачи комнаты в аренду подсчитали

    Овечкин рассказал об эмоциях от общения с Гретцки

    Ребенок-гигант появился на свет в российском регионе

    ВС России почти полностью освободили курское приграничье от ВСУ

    «Чтобы так вести себя в плену, нужно мужество». Поведением попавшего в плен ВСУ российского бойца восхитились в сети

    Захарова заявила о намеренном подрыве мирных инициатив со стороны Киева

    Венгрия выйдет из МУС

    Глава Карелии отреагировал на ЧП на Онежском судостроительном заводе

    Россиянам назвали способы сэкономить на путешествиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше