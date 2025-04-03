Захарова рассказала о планах европейцев на Одессу и Львов

Захарова: Европейские страны положили глаз на Одессу и Львов

Европейские страны рассматривают возможность размещения военных контингентов на территории Украины, в частности в Одессе и Львове. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Складывается впечатление, что европейцы уже положили глаз на эти города» — сказала она.

Захарова также сравнила планы Европы о «гарантийных силах» на Украине напоминают военную интервенцию Антанты в Россию во время гражданской войны.

Ранее военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Ленте.ру», что истинная причина желания лидеров стран Евросоюза разместить своих военных в Украине связана с контролем территории. 27 марта сообщалось, что европейские военные руководители рассматривают различные варианты размещения военных, включая позиции вдоль Днепра или на западе страны.