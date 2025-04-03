Женщина не ела два года из-за необычного постковидного синдрома

Daily Mirror: Женщина два года не могла есть после перенесенного COVID-19

Жительница Великобритании Джесс Карлсон два года не могла есть без зонда для кормления из-за последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Историю женщины с редким постковидным синдромом опубликовало Daily Mirror.

Женщина рассказала, что заразилась COVID-19 в 2023 году. По ее словам, она тяжело перенесла болезнь, врачи госпитализировали ее, ввели в искусственную кому, а вскоре установили зонд для искусственного кормления. «Считается, что вирус вызвал хронические проблемы с желудком, из-за которых меня рвало каждый раз после еды», — отметила 36-летняя Карлсон.

Джесс добавила, что в таком состоянии она жила почти два года, похудев за это время на 30 килограммов. В мае 2024 года она решила вернуться из Сингапура, где находилась последние несколько лет, в Великобританию. По ее словам, британские врачи нашли необычную причину происходящего. Они установили диагноз гастропарез, при котором мышцы желудка не могут сокращаться правильно и переваривать пищу. Чтобы устранить этот дефект, женщине установили желудочный кардиостимулятор.

Карлсон подчеркнула, что операцию провели недавно и пока она не может оценить ее эффективность. Однако женщина надеется, что вскоре снова сможет есть сначала жидкую, а потом и твердую пищу.

Ранее хирург Каран Раджан предупредил, что пищевое отравление может спровоцировать хронические заболевания. Он уточнил, что пищевые инфекции могут запустить развитие аутоиммунных заболеваний.