Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:20, 4 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на шесть новых атак ВСУ по энергообъектам

Депутат Чепа: Киев показывает неготовность к переговорам ударами по энергетике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Нанося удары по российской энергетике, Киев показывает, что не готов к мирным переговорам, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на новые атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны сообщило, что за сутки ВСУ нанесли удары по шести объектам российской энергетической инфраструктуры в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях.

Комментируя атаки, депутат усомнился в заявлении президента США Дональда Трампа, что его украинский коллега Владимир Зеленский, как и глава России Владимир Путин, готов к мирным переговорам.

«Я сомневаюсь, что Киев готов к мирным переговорам, потому что он не готов выполнять никакие договоренности. Мне кажется, давлению, которое Трамп оказывает на Зеленского, есть определенное противодействие, в том числе со стороны посольства США в Киеве, где до сих пор работает 4,5 тысячи американцев, которых назначал еще [прошлый президент США Джо] Байден, потому что заявления и действия полностью разнятся», — высказался Чепа.

Материалы по теме:
«Эта война не моя» Пленные бойцы ВСУ — о российском наступлении, бегстве из-под Курска и надежде на переговоры
«Эта война не моя»Пленные бойцы ВСУ — о российском наступлении, бегстве из-под Курска и надежде на переговоры
1 апреля 2025
«Оборона ВСУ начала рушиться» Россия и Украина перешли к решающим боям в зоне СВО. Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
«Оборона ВСУ начала рушиться»Россия и Украина перешли к решающим боям в зоне СВО. Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
28 декабря 2024

Парламентарий добавил, что ВСУ совершили уже несколько атак на российские энергообъекты, и остались безнаказанными, так как европейские страны никак не комментируют эти действия, что противоречит их заявлениям о готовности быть гарантами мирных переговоров.

До этого в Минобороны сообщили, что ВСУ на протяжении более двух недель атакуют энергоинфраструктуру России. Там отметили, что удары наносятся ежедневно и украинские войска совершают их в одностороннем порядке. В ведомстве подчеркнули, что действия ВСУ идут вразрез с заявлениями Владимира Зеленского, в которых тот обязался прекратить атаки на объекты энергетики в рамках моратория.

    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

    FPV-дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Брянской области

    В США сравнили отношение Трампа к России и Украине

    Стал известен основной европейский конкурент SpaceX

    Один металл рухнул в цене максимальными с июля 2022 года темпами

    Телеведущего Лушникова и журналистку Барабаш признали иноагентами

    Вучич отказался преследовать Додика

    Чичерина ответила на проклятия Левы из «Би-2»

    Маск вызвал недовольство команды Трампа

    ВСУ ударили реактивным снарядом по мосту в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше