В России отреагировали на шесть новых атак ВСУ по энергообъектам

Депутат Чепа: Киев показывает неготовность к переговорам ударами по энергетике

Нанося удары по российской энергетике, Киев показывает, что не готов к мирным переговорам, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал на новые атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны сообщило, что за сутки ВСУ нанесли удары по шести объектам российской энергетической инфраструктуры в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях.

Комментируя атаки, депутат усомнился в заявлении президента США Дональда Трампа, что его украинский коллега Владимир Зеленский, как и глава России Владимир Путин, готов к мирным переговорам.

«Я сомневаюсь, что Киев готов к мирным переговорам, потому что он не готов выполнять никакие договоренности. Мне кажется, давлению, которое Трамп оказывает на Зеленского, есть определенное противодействие, в том числе со стороны посольства США в Киеве, где до сих пор работает 4,5 тысячи американцев, которых назначал еще [прошлый президент США Джо] Байден, потому что заявления и действия полностью разнятся», — высказался Чепа.

Парламентарий добавил, что ВСУ совершили уже несколько атак на российские энергообъекты, и остались безнаказанными, так как европейские страны никак не комментируют эти действия, что противоречит их заявлениям о готовности быть гарантами мирных переговоров.

До этого в Минобороны сообщили, что ВСУ на протяжении более двух недель атакуют энергоинфраструктуру России. Там отметили, что удары наносятся ежедневно и украинские войска совершают их в одностороннем порядке. В ведомстве подчеркнули, что действия ВСУ идут вразрез с заявлениями Владимира Зеленского, в которых тот обязался прекратить атаки на объекты энергетики в рамках моратория.

