Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:34, 4 апреля 2025Силовые структуры

Бывший губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции

«Ъ»: Экс-глава Свердловской области Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Процессуальный статус дела еще не известен, однако, как отмечают источники «Ъ» в правоохранительных органах, в результате может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом.

Ранее Куйвашев, покинувший пост неделю назад, отказался комментировать слухи о своем задержании. По одним данным, Куйвашев стал обвиняемым в уголовном деле по экономической статье, по другим — проходит в качестве свидетеля.

Об отставке Куйвашева с должности губернатора Свердловской области стало известно 26 марта. В этот же день президент России Владимир Путин предложил занять пост тогдашнему главе Оренбургской области Денису Паслеру.

    Обсудить
    Последние новости

    Умер Паша Техник. Рэпер пробыл в коме девять дней и скончался, не приходя в сознание

    Американский бизнесмен сравнил города в США и в России

    «Столовая №1» в центре Москвы приостановила работу из-за нарушений санитарных норм

    Канада заявила о готовности сменить США в качестве мирового лидера

    Бывший губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции

    Зеленский заявил о подготовке инфраструктуры для размещения «миротворцев» на Украине

    Ротенберг нецензурно выругался во время матча плей-офф КХЛ

    Идею США вбить клин между Россией и Китаем назвали ошибочной

    Макрон решил возглавить европейскую сторону на переговорах по Украине

    В России указали на нарастающую враждебность между США и Евросоюзом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше