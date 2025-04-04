Бывший губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции

«Ъ»: Экс-глава Свердловской области Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Процессуальный статус дела еще не известен, однако, как отмечают источники «Ъ» в правоохранительных органах, в результате может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом.

Ранее Куйвашев, покинувший пост неделю назад, отказался комментировать слухи о своем задержании. По одним данным, Куйвашев стал обвиняемым в уголовном деле по экономической статье, по другим — проходит в качестве свидетеля.

Об отставке Куйвашева с должности губернатора Свердловской области стало известно 26 марта. В этот же день президент России Владимир Путин предложил занять пост тогдашнему главе Оренбургской области Денису Паслеру.