Чичерина ответила на проклятия Левы из «Би-2»

Чичерина заявила, что ее не беспокоят проклятия от лидера «Би-2» Бортника

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина заявила, что ее не беспокоят высказывания лидера рок-группы «Би-2» Левы (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом певица рассказала в интервью на канале «Эмпатия Манучи».

«Левчик не в лучшем положении. Как он меня обзывает — мне все равно», — сообщила Чичерина. Певица добавила, что ее дружба с музыкантами из «Би-2» закончилась задолго до 2014 года после гастролей по Украине: «Я их хорошо знаю, мы ездили с ними в туры. Они мелочные, ушлые, им важно бабло».

По словам артистки, Бортник запретил ей исполнять песню «Мой рок-н-ролл» в 2015 году. Несмотря на это, Чичерина продолжила включать хит в концертные программы. «Это мой рок-н-ролл, а не их», — отметила певица.

Ранее Бортник стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). В беседе с ними рокер заявил, что Чичерина давно «сошла с ума», поэтому он потребовал, чтобы певица перестала исполнять песни его коллектива.

В этом же разговоре осудивший специальную военную операцию Бортник признался, что не верит в понятие родины, а также финансирует Вооруженные силы Украины. Он отметил, что закупил бы для украинцев реактивные снаряды HIMARS, если бы у него было больше денег.