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14:05, 4 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист раскрыл возможное влияние пошлин Трампа на отношения ЕС и России

Экономист Беляев: Пошлины Трампа могут изменить отношения Европы с Россией
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Введенние пошлин на импорт товаров из Европы в США могут изменить отношения стран союза к России, допустил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он объяснил, что в таких условиях бизнесу придется искать новые рынки сбыта, одним из которых может стать Россия.

«Пошлины президента США Дональда Трампа России не грозят ничем. Министр финансов США объяснял, что товарооборот у нас небольшой — всего 3,5 миллиарда долларов в прошлом году, и на их внутреннее производство в негативном ключе мы не влияем. Скорее, наоборот», — сказал Беляев.

По его словам, за 2024 год Россия закупила товаров у США на сумму в 500 миллионов долларов, США у России — 3,5 миллиарда. При этом, подчеркнул Беляев, речь идет о закупке критически важных для экономики товаров: уран, титан, удобрения, без которых не может жить сельское хозяйство.

«Поэтому прямого влияния пошлин на Россию не будет. А вот косвенное — возможно. Серьезные пошлины введены в отношении Европы, Японии. При этом мы знаем, что порядка 20 процентов европейского экспорта реализуется именно в США, и куда-то эти объемы надо девать. Придется обращать свое внимание на Восток, и мимо России пройти не получится. Значит, Европа будет вынуждена пересмотреть свою санкционную политику и подумать над восстановлением отношений», — допустил экономист.

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Трамп 2 апреля объявил о решении ввести пошлины на все товары, которые поставляются в страну, за исключением тех, что представляют критическую важность для производства и нацбезопасности. Новые тарифы составляют от 10 до 49 процентов.

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