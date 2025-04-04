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10:38, 4 апреля 2025Экономика

Европа определилась с датой введения ответных пошлин

FT: В мае начнут действовать пошлины Евросоюза на импорт из США
Кирилл Луцюк

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Закон о европейских пошлинах на американский импорт будет принят 15 апреля и в мае уже вступит в силу. Об этом сообщило издание Financial Times.

Оно процитировало председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая уже пообещала, что ЕС готовится ответить на тарифы, но «готов вести переговоры, чтобы устранить любые оставшиеся барьеры для трансатлантической торговли». Пока же Брюссель собирается направить список ответных мер государствам-членам. Голосование по этому документу состоится на следующей неделе.

А вот что касается переговоров с США, то, как полагает издание, у ЕС мало шансов. Дело в том, что еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу предстоит общаться на эту тему с министром торговли США Говардом Латником, который не обладает большим влияниям на президента США Дональда Трампа. Архитектором тарифной политики Вашингтона является советник главы Белого дома по торговле Питер Наварро. Но как раз он в переговорах участвовать не будет.

Ранее сообщалось, что из-за пошлин США Европейский союз готовится к наплыву азиатских товаров и собирается принять экстренные меры. Некоторые аналитики говорят об экономическом кошмаре континента и предсказывают шоки.

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