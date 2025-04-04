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09:37, 4 апреля 2025Экономика

В Европе заговорили о начале экономического кошмара

FT: Европа приготовилась к экстренным мерам из-за притока китайских товаров
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Krolicki / Reuters

Европейский союз готовится принять экстренные меры, так как из-за повышенных пошлин США его может накрыть волной дешевых товаров из Азии. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Такое развитие событий, как предупредили аналитики, может усугубить и без того непростое положение Евросоюза. Как заявил главный экономист Deutsche Bank Робин Винклер, торговый шок, который испытала Азия из-за тарифов Вашингтона, вероятно, отразится и на Европе. Лишившись американского рынка, китайские производители попытаются продать больше своей продукции в ЕС. Это означает, что Брюсселю придется принять защитные меры, тем более что он уже ввел пошлины на китайские электромобили.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже предупредил, что высокие пошлины США для Азии могут привести к тому, что ей придется перенаправить избыточные мощности в Европу, что обернется «масштабными последствиями» для промышленности континента.

А глава Института Ifo Клеменс Фюст предположил, что тарифная атака Трампа на Китай станет двойным ударом для немецкой промышленности. КНР попытается продавать больше своей продукции в ФРГ, а это окажет «дополнительное давление на немецкие компании». Все это вкупе с тарифами США на европейские товары может привести к спаду в германской экономике.

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В свою очередь, руководитель макроэкономического подразделения ING Карстен Бжески заявил, что самый страшный экономический кошмар Европы «только что стал реальностью».

Впрочем, есть мнение, что тарифная политика Белого дома, наоборот, может сблизить ЕС и Китай. Кроме того, как полагает экономист Nomura Анджей Щепаняк, Европа столкнется с китайским демпингом, что сдержит инфляцию, а также обеспечит ускоренное снижение процентных ставок Европейским центральным банком.

Ранее экономисты Кельнского института экономических исследований (IW) предупредили, что Германию ждет экономическая катастрофа из-за тарифов, которые ввел президент США Дональд Трамп.

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