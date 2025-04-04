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23:46, 4 апреля 2025Мир

Канада заявила о готовности сменить США в качестве мирового лидера

Премьер-министр Марк Карни: Канада готова сменить США в качестве мирового лидера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Канада может занять место США в качестве мирового лидера, заявил премьер-министр Марк Карни в интервью The New York Times (NYT).

По мнению политика, период, когда Вашингтон создавал альянсы, основанные на доверии, и отстаивал свободный обмен товарами и услугами, завершился.

«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, это сделает Канада», — отметил он.

Ранее стало известно, что Вашингтон вводит в США пошлину на все импортные товары. Базовый тариф составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза подорожают для американцев на 20 процентов.

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