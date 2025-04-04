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07:09, 4 апреля 2025Россия

Момент уничтожения беспилотника над Липецком попал на видео

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Липецком
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Липецком. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна световая вспышка, за которой следует звук взрыва. От силы взрыва у некоторых автомобилей срабатывает сигнализация. По словам очевидцев, они слышали над Липецком от 15 до 20 громких взрывов.

По неофициальным данным, ВСУ пытались атаковать город беспилотниками «Лютый». Над городом ночью были слышны звуки пролетающих беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на пятницу, 4 апреля, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал, что экстренные службы проверяют информацию о падении обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он напомнил, в случае обнаружения обломков БПЛА необходимо сообщить в экстренные службы.

Тогда же силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимали и не отправляли авиарейсы, ограничения приняты «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

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