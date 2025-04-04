На Украине признали продвижение ВС России в Запорожской и Сумской областях

DeepState признал продвижение ВС России в Запорожской и Сумской областях

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Запорожской и Сумской областях в течение 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные украинского аналитического ресурса DeepState.

Он признал продвижение ВС России в районе населенного пункта Каменское у побережья Днепра в Запорожской области. Также отмечается наступление в районе сел Лобковое и Пятихатки на ореховском направлении.

Аналитики также подчеркнули успешное наступление российских военных в районе населенного пункта Басовка Сумской области. При этом российский аналитический проект Divgen сообщает о взятии деревни частями ВС России.

Ранее замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заметил наращивание войск России для масштабного наступления. Он также признал, что ВС России продолжают постепенно продвигаться.